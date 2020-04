Coronavirus, Cuomo ordina uso mascherine per tutti a New York

"Sto emettendo un ordine esecutivo in base al quale tutti devono indossare una mascherina o una copertura per il viso in pubblico in situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile". Lo ha annunciato il governatore di New York, Andrew Cuomo, spiegando che per il secondo giorno consecutivo i ricoveri per coronavirus sono diminuiti e che il sistema sanitario statale si è stabilizzato al punto da poter inviare respiratori ad altri Stati.