Coronavirus, Cuomo minaccia di "chiudere" New York: ira di De Blasio

Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, minaccia di chiudere nuovamente Manhattan e gli Hamptons, la località di mare vicino alla Grande Mela rifugio dei milionari. Cuomo usa parole dure per descrivere gli assembramenti e le migliaia di denunce per il mancato rispetto delle regole anti-coronavirus imposte dopo la riapertura. Immediata la replica del sindaco di New York, Bill de Blasio: "Imprigionare la gente non è la risposta".