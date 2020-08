Coronavirus, Cuba impone coprifuoco notturno a L'Avana da settembre

Le autorità cubane hanno annunciato una stretta sulle misure di isolamento a L'Avana per fermare la pandemia del coronavirus. Tra i provvedimenti, a partire dall'1 settembre entrerà in vigore nella città un coprifuoco dalle 19 alle 5 del mattino. Dal prossimo mese, inoltre, i veicoli statali e privati non potranno circolare e sarà proibito ai cittadini della Capitale di recarsi in altre province dell'isola.