Coronavirus, continuano i rientri degli italiani gestiti da Farnesina

Non si ferma il lavoro della Farnesina per consentire il ritorno in sicurezza in Italia dei connazionali bloccati all'estero. Sono circa 96.500 i cittadini rimpatriati dall'inizio dell'emergenza coronavirus grazie al sostegno dell'Unità di Crisi e della rete diplomatico-consolare, che hanno organizzato 1.056 operazioni da 119 Paesi. Oggi sono rientrate circa 360 persone con voli speciali da Londra, Bruxelles e Buenos Aires.