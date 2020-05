Coronavirus, Conte: "L'unica opzione per vincere è cooperare"

Davanti alla minaccia globale del coronavirus "la comunità internazionale ha un'unica, effettiva opzione per sconfiggere la malattia: la cooperazione". E' l'appello lanciato da Giuseppe Conte alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19. "L'Italia - aggiunge il premier - vuole avere un ruolo speciale in questo sforzo". E annuncia un contributo per oltre 140 milioni da parte del ostro Paese per vaccini e cure. Segui in tempo reale gli ultimi aggiornamenti dell'emergenza coronavirus cliccando qui