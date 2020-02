Coronavirus, completato a Wuhan il primo ospedale speciale

Il primo ospedale speciale di Wuhan, deciso e costruito in tempi record per far fronte alla crisi del nuovo coronavirus, è stato completato e lunedì, come da programma, inizierà ad accogliere i pazienti. La struttura, nota con il nome di Huoshenshan, sarà gestito dai medici militari. Nella struttura appena ultimata saranno a disposizione tra i 700 e i mille posti letto.

