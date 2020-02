Coronavirus, compagnia cinese: "Plasma dei guariti possibile cura"

Il plasma delle persone guarite dal coronavirus può essere utilizzato per curare i pazienti infetti. Lo sostiene il China National Biotec Group, una compagnia privata cinese, che ha spiegato di aver utilizzato questo trattamento su dieci pazienti che hanno poi mostrato miglioramenti in 24 ore. Il plasma di chi è guarito è ricco di anticorpi e per questo la comapagnia ha chiesto ai sopravvissuti al coronavirus di donarlo per continuare la sperimentazione.