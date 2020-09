Coronavirus, Cnn: turisti lasciano Italia, incombe catastrofe

"I turisti stanno lasciando l'Italia. Ora incombe una catastrofe". E' il titolo di un servizio della Cnn sui danni al turismo causati dalla pandemia previsti da operatori del settore e associazioni di categoria. "La proiezione delle perdite nel 2020 per i visitatori stranieri in Italia è di 24,6 miliardi di euro e anche la spese dei viaggiatori domestici è in calo di 43 miliardi di euro", afferma Giorgio Palmucci, presidente dell'Enit.