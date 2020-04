Coronavirus, Cina: isolamento per 600mila nella regione Henan 

Torna l'incubo coronavirus in Cina: la contea di Jia nell'Henan, regione confinante con l'Hubei (l'epicentro della pandemia), è stata sottoposta a isolamento per limitare una nuova ondata. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali. I residenti dell'area, 600mila, dovranno avere permessi speciali per uscire di casa e per andare al lavoro, sottoponendosi a controllo della temperatura corporea e indossando le maschere facciali.

