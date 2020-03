Coronavirus, Cina: 4 nuovi casi a Wuhan e 16 importati

Crescono i timori in Cina per il cosiddetto "contagio di ritorno". lL Commissione sanitaria nazionale ha infatti segnalato 20 nuovi contagio nella giornata di sabato, di cui 4 a Wuhan, focolaio del Covid-19, e 16 importati dall'estero (saliti a 111 totali), che sono risultati in maggioranza per il secondo giorno di fila. I morti in più sono 10, tutti nell'Hubei, di cui Wuhan è capoluogo. Altri 1.370 pazienti sono stati dimessi venerdì.