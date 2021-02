Coronavirus, cerimonia Biden alla Casa Bianca per 500mila morti

ansa

Il presidente Usa, Joe Biden, in occasione del superamento delle 500mila vittime per coronavirus da parte degli Stati Uniti, terrà una cerimonia alla Casa Bianca in cui accenderà delle candele e osserverà un minuto di silenzio. Lo riferisce la Casa Bianca, spiegando che Biden rilascerà delle dichiarazioni al tramonto per onorare chi ha perso la vita nella pandemia.