Coronavirus, Cdc Usa: "Vaccino di massa disponibile non prima di metà 2021"

Un vaccino contro il coronavirus non sarà largamente disponibile per gli americani fino a metà 2021. Lo ha detto al Senato Usa Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'Agenzia federale per la tutela della Salute. Parole in contrasto con quelle di Donald Trump, che martedì aveva parlato di "poche settimane". Redfield ha aggiunto che l'uso delle mascherine potrebbe essere più efficace di un vaccino.