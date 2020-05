Coronavirus, Boris Johnson: "Il vaccino potrebbe non arrivare mai"

Secondo Boris Johnson, nonostante gli sforzi a livello globale, un vaccino contro il coronavirus potrebbe non arrivare mai per cui "dobbiamo trovare nuovi modi per controllarlo". Il governo britannico sta erogando finanziamenti per 93 milioni di sterline (104 milioni di euro) per la ricerca: "Ma c'è ancora molta strada da fare", ha detto il premier. "Devo essere sincero: un vaccino potrebbe non realizzarsi mai", ha spiegato.