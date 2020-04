Coronavirus, boom di contagi in America Latina: oltre quota 150mila

Nuovo balzo in avanti della pandemia di coronavirus in America Latina, dove i contagi sono passati in poco più di 48 ore da 121.087 a 150.224, e i morti da 6.116 a 7.420. Ancora una volta è il Brasile il Paese più colpito, con poco più di un terzo dei contagiati (52.995) e la metà dei deceduti (3.670). Secondo Stato per numero di contagiati è l'Ecuador, con 22.719 casi e 576 deceduti.