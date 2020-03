Coronavirus, Bolsonaro: "In Italia tanti morti perché ci sono tanti vecchi"

"L'Italia è un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo c'è almeno una coppia, come a Copacabana e per questo motivo ci sono tanti morti". Lo ha affermato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, nel corso di una conferenza stampa sulle misure di contrasto messe in atto dal governo per contrastare l'epidemia di coronavirus.

