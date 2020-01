Coronavirus, Bill Gates dona 10 milioni dollari per contrastare il contagio

La fondazione di Bill Gates mette mano al portafogli per contrastare il coronavirus . "La Bill & Melinda Gates Foundation - si legge in una nota della Fondazione pubblicata sul sito - ha annunciato lo stanziamento 10 milioni di dollari in fondi di emergenza e relativo supporto tecnico per aiutare i soccorritori in prima linea in Cina e Africa ad accelerare i loro sforzi per contenere la diffusione globale"

Cinque milioni sono destinati alla Cina e cinque all'Africa. In particolare, la Bill & Melinda Gates Foundation in Cina "sta già collaborando con una serie di partner del settore pubblico e privato per accelerare la cooperazione nazionale e internazionale in aree di necessità critica, compresi gli sforzi per identificare e confermare i casi, isolare e curare in sicurezza i pazienti e accelerare lo sviluppo di trattamenti e vaccini".

Tra i partner figurano la Commissione cinese nazionale per la Salute, il Centro per il controllo e la prevenzione per le malattie, la National natural science foundation e vari istituti di ricerca. Per quanto riguarda l'Africa, la Fondazione impegna i fondi "per aiutare i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie nel potenziare le misure di sanità pubblica sul 2019-nCoV tra gli Stati membri dell'Unione Africana". Queste misure includeranno il supporto tecnico per attuare lo screening e il trattamento dei casi sospetti, la conferma di laboratorio delle diagnosi 2019-nCoV e l'isolamento e la cura sicuri dei casi identificati, "La somma sarà spesa tra l'altro "per aiutare i soccorritori in prima linea in Cina e in Africa a contenere la diffusione del nuovo virus", e' scritto in un comunicato della fondazione.