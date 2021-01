Coronavirus, Biden prevede 160 miliardi per vaccinazioni e test

Afp

Il presidente eletto americano, Joe Biden, ha steso un piano da 1.900 miliardi di dollari per gli interventi contro il coronavirus, 160 miliardi di dollari dei quali per vaccinazioni, test e altri programmi sanitari. Il programma include anche 440 miliardi in aiuti per le imprese. "L'amministrazione Biden agirà affinché tutti negli Stati Uniti, a prescindere dal loro status di immigrazione, possano accedere al vaccino senza costi", spiega lo staff.