Coronavirus, Belgio pianifica uscita graduale dalla quarantena

Oltre un mese dopo l'entrata in vigore delle restrizioni per contenere il coronavirus, il Belgio pianifica l'uscita dalla quarantena. Il processo sarà "graduale. Non potremo escludere di dover fare dei passi indietro", perché il Paese è in bilico su "un equilibrio fragile" e l'operazione "dipende dall'evoluzione dei dati sanitari", ha avvertito la premier Sophie Wilmes dopo una riunione del Consiglio nazionale per la sicurezza durata sette ore.