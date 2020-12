Coronavirus, balzo di casi in Gran Bretagna: 35mila in un giorno

Picco di nuovi casi di coronavirus in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 35mila contagi su 364mila tamponi, in netto aumento rispetto ai 25mila di mercoledì con 304mila test. I morti sono stati invece 532, contro i 612 del giorno prima. Lo rivelano i dati diffusi dal ministero della Sanità, che sottolineano un'impennata in particolare nell'Inghilterra sud-orientale, tornata quasi integralmente in zona rossa.