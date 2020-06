Coronavirus, autorità Usa ritira l'ok all'uso dell'idrossiclorochina

La Food and Drug Admnistration statunitense ha ritirato la sua autorizzazione all'uso d'emergenza di due controversi farmaci contro il coronavirus promossi da Donald Trump per i timori sulla loro sicurezza ed efficacia. Si tratta dell'idrossiclorochina (assunta per un periodo anche dal presidente) e della clorochina. I due medicinali non hanno superato i recenti test clinici e i medici hanno avvisato che possono causare seri problemi al cuore.