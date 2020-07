Coronavirus, Anp impone coprifuoco dalle 20 alle 6 in Cisgiordania

Per contrastare l'infezione da coronavirus il governo dell'Autorità nazionale palestinese ha dichiarato il divieto di movimento delle persone in tutta la Cisgiordania, per due settimane, tra le 20 di sera e le 6 del mattino. Lo ha reso noto il portavoce del governo Ibrahim Milhim. Chiusi anche "tutti i villaggi" colpiti dall'infezione e "i campi profughi", così come sono proibiti i matrimoni, i pubblici eventi e gli assembramenti.