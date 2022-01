Coronavirus, anche la Francia alleggerisce quarantena per vaccinati

Ansa

Come l'Italia, anche la Francia ha alleggerito la quarantena anti-Covid per i vaccinati. Il governo di Parigi ha infatti annunciato che al fine di "preservare la vita socioeconomica del Paese", da lunedì le regole d'isolamento per i positivi al coronavirus saranno più miti per chi ha completato il ciclo vaccinale: 7 giorni di autoisolamento che scendono a 5 con test negativo, e nessuna quarantena per i contatti vaccinati.