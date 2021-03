Coronavirus, anche la Casa Bianca lavora a un passaporto vaccinale

Ansa

Come già sta facendo l'Europa, anche la Casa Bianca sta lavorando alla messa a punto di un "passaporto vaccinale" che consenta agli americani di dimostrare che sono stati vaccinati. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il passaporto sarà gratuito e disponibile sotto forma di app per smartphone: il tentativo, anche per gli Usa, è quello di tornare alla normalità per l'estate.