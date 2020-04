Coronavirus, America latina: 60mila contagiati e 2.500 morti

Il numero dei contagiati da coronavirus in America latina ha superato oggi quota 60mila, di cui oltre 2.503 morti. E' quanto emerge da una statistica elaborata dall'Ansa sulla situazione esistente in 34 nazioni e territori latinoamericani. In appena 36 ore la regione è passata dai 50.037 casi confermati il 10 aprile ai 60.300 odierni. Le vittime fatali nello stesso periodo sono cresciute di 442 unità.