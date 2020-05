Coronavirus, America Latina, 400mila contagi e 23mila morti

Nuovo balzo in avanti in America Latina della pandemia di coronavirus. In meno di 24 ore i contagi sono cresciuti di 20mila unità, attestandosi a 400.807, mentre i decessi hanno raggiunto quota 23.011. E' quanto emerge da una statistica elaborata dall'Ansa per 34 nazioni e territori latinoamericani. Il Brasile guida la classifica con il 45% dei contagiati (177.589) e quasi la metà dei decessi. Secondo il Perù.