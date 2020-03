Coronavirus, altre tre stati seguono New York e California

Altri Stati americani stanno seguendo le severe misure restrittive di New York e California contro il coronavirus. Il governatore del Connecticut Ned Lamont ha emesso un provvedimento analogo a quello di Andrew Cuomo mentre il governatore del New Jersey Philip Murphy ha annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali. In Illinois il governatore Jay Robert Pritzker ha annunciato l'ordine "stay at home" per tutti i 12 milioni di residenti.