Coronavirus, all'Italia 27,4 miliardi di aiuti dall'Ue grazie a Sure

La Commissione europea ha presentato le sue proposte al Consiglio Ue per attivare un sostegno finanziario per l' emergenza Covid da 81,4 miliardi di euro . Per l'Italia è prevista una somma di 27,4 miliardi. Il fondo è destinato nel complesso a 15 Paesi: legato al meccanismo Sure, ha lo scopo di preservare l'occupazione. Quando ci sarà l'ok del Consiglio, gli aiuti saranno stanziati sotto forma di prestiti a tassi agevolati.

Gualtieri: "Con il Sure 5,5 miliardi di risparmio in interessi" - Con il programma Sure, che al nostro Paese riconosce l'importo maggiore tra gli Stati Ue attraverso l'emissione di titoli comuni europei, "il risparmio per le casse dello Stato nell'arco di 15 anni si può stimare in oltre 5 miliardi e mezzo di euro", sottolinea i ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che sottolinea: "E' l'Europa della solidarietà e del lavoro che prende forma". E aggiunge: che questo stanziamento Ue è "un apprezzamento alle politiche messe in campo in questi mesi dal governo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, che sono state ritenute importanti e degne di essere pienamente sostenute, e un riconoscimento della scelta che abbiamo fatto di varare misure molto ampie che sono pressochè integralmente finanziate".

Zingaretti: "Avevamo ragione noi" - Il segretario Pd Nicola Zingaretti pone l'accesso sulla cifra consistente in arrivo da Bruxelles e commenta su Twitter: "Dall'Europa 27,4 miliardi per il lavoro. Un'altra conquista. Un altro passo in avanti. L'impegno europeista paga e cambia le cose. Avevamo ragione noi: chi piccona e distrugge l'Europa sbaglia".

Merkel: "Debiti comuni in Ue chiaramente circoscritti" - Sul programma Ue di finanziamento il portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel Steffen Seibert sottolinea che i debiti concordati dell'Europa sono "chiaramente circoscritti" nell'ambito dell'emergenza Covid dopo che il vicecancelliere Spd Olaf Scholz aveva detto che il Recovery Fund "costituisce un vero passo avanti per Germania e Ue e non può tornare indietro".

Gentiloni: "Sostegno alla cassa integrazione Italia" - Anche il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni è soddisfatto dello stanziamento e commenta: "La Commissione propone il primo pacchetto per il sostegno ai meccanismi tipo cassa integrazione. Destinatari 15 Paesi. L'Europa per il lavoro".