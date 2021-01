Coronavirus, Afp: 18mila morti in 24 ore nel mondo, è nuovo picco

Ansa

Sono più di 18mila i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il mondo. Si tratta, secondo il conteggio effettuato dall'agenzia di stampa Afp, del nuovo picco giornaliero di decessi. In particolare le vittime sono state 18.109. Quella dal 20 al 26 gennaio, inoltre, è stata la settimana con più decessi (101.366) dall'inizio dell'epidemia, con una media di circa 14.500 al giorno.