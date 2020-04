Coronavirus, accordo Usa-Venezuela per rimpatrio connazionali

Venezuela e Stati Uniti si sono accordati, in una operazione di basso profilo date le tensioni bilaterali esistenti, per permettere il ritorno in Patria di centinaia di cittadini delle due Nazioni rimasti bloccati dalle restrizioni imposte dal coronavirus. I turisti statunitensi sorpresi dal Covid-19 in Venezuela, e quelli venezuelani bloccati negli Usa saranno trasferiti in aereo nella città messicana di Toluca e da lì verso i rispettivi Paesi.