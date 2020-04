Coronavirus, a Wuhan solo una dozzina di casi "attivi"

A Wuhan, principale focolaio della pandemia di coronavirus, si registrano al momento solo 12 persone contagiate dal coronavirus, e nessuna in condizioni gravi. Lo riferiscono le autorità cinesi, precisando che per l'undicesimo giorno consecutivo non si sono registrati decessi nel Paese. Nelle ultime 24 ore undici persone sono state dichiarate guarite e dimesse e, in tutta la provincia dell'Hubei, restano 12 casi "attivi".