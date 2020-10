Coronavirus, a Praga scontri tra polizia e manifestanti anti-restrizioni

Ansa

Scontri a Praga tra polizia e manifestanti scesi in piazza per protestare contro le misure restrittive disposte dal governo per rallentare la diffusione del coronavirus. Gli agenti hanno usato gas lacrimogeni e un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti. Almeno 20 sono rimasti feriti nei tafferugli. Contestate le restrizioni che includono il divieto di competizioni sportive e la chiusura di bar e ristoranti.