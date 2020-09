Coronavirus, a New York rinviata la riapertura delle scuole

A New York è stato nuovamente rinviato il ritorno in classe per quasi un milione di studenti del sistema scolastico pubblico. Come annunciato dal sindaco Bill de Blasio, le elementari resteranno chiuse fino al 29 settembre e le superiori fino al primo ottobre. Per chi frequenta il pre-asilo o ha necessità speciali è possibile accedere da lunedì all'istruzione di persona.