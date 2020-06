Coronavirus, a New York attesa per ok a partenza della fase 2 

New York si prepara alla fase 2 dopo essere stata l'epicentro della pandemia da coronavirus negli Usa. Sono infatti attese a breve le disposizioni del governatore Cuomo e del sindaco de Blasio che permetteranno da lunedì la riapertura di ristoranti, negozi e altre imprese. Il ritorno alla normalità però resta lontano, come dimostra l'annuncio del Carnegie Hall, del New York City Ballet e del Lincoln Center di cancellare l'intera stagione autunnale.