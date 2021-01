Coronavirus, a mezzanotte Israele torna in lockdown totale

Ansa

Dalle 24 locali e fino al 21 gennaio, Israele entrerà di nuovo in lockdown totale, mentre la campagna vaccinale prosegue ma non si fermano i nuovi contagi. Da mezzanotte saranno dunque chiuse tutte le attività produttive non essenziali, le scuole (tranne alcuni casi specifici), le attività commerciali non primarie, i luoghi ricreativi e di culto. Non sarà possibile inoltre allontanarsi da casa oltre un chilometro, eccetto che per andare a vaccinarsi.