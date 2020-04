Coronavirus, a giugno test sul vaccino in Belgio e Germania

A giugno inizieranno i test clinici sul vaccino contro il coronavirus in Belgio e Germania. Nel mese di giugno, "massimo a luglio", cominceranno gli studi clinici su persone adulte e in buona salute che non sono state contagiate. Poi il vaccino sperimentale sarà iniettato in persone esposte al virus e infine somministrato agli anziani, i quali rappresentano la fascia più a rischio.

