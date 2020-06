Coronavirus, a Berlino un intero stabile in quarantena

Un intero stabile di appartamenti a Berlino è stato messo in quarantena dopo che sono stati registrati tra i residenti 52 casi di contagio da coronavirus. Gli abitanti del blocco di appartamenti di Harzer Strasse nel distretto di Neukoelln non possono uscire da casa e non possono ricevere visite per i prossimi 14 giorni. I test sono iniziati sabato e le verifiche sono in corso anche in altri due edifici del distretto.