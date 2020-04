Coronavirus, a Berlino scatta l'obbligo di mascherina su bus e metropolitane

Berlino, come la maggioranza degli altri Land tedeschi, rende "obbligatoria" la mascherina per salire sui mezzi pubblici. La misura, ha annunciato il sindaco Michael Mueller, entrerà in vigore il 27 aprile. La decisione si è resa necessaria, ha spiegato, perché "non è possibile garantire la distanza tra le persone". Sono 10 su 16, al momento, gli Stati regionali che hanno deciso questo obbligo per contrastare la diffusione del coronavirus.