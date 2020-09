Coronavirus: 4mila casi oggi in Gb: ma Johnson contro nuovo lockdown 

Sono più di 4mila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Regno Unito: così tanti contagi non si registravano in Gran Bretagna da inizio maggio. In aumento anche il numero dei morti giornalieri (20) e dei ricoveri. Nonostante i dati preoccupanti, il premier Boris Johnson ha fatto sapere che sarà fatto "tutto quanto è in nostro potere" per evitare un secondo lockdown perché potenzialmente "disastroso per l'economia".