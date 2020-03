Coronabond, Commissione Ue precisa: "Nulla è escluso" e il Mef plaude

"In questo momento, la Presidenza non esclude alcuna opzione entro i limiti del trattato". Con un comunicato in serata la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha voluto precisare il proprio pensiero dopo le polemiche scaturite su una sua intervista in cui bollava come "slogan" i coronabond. Una precisazione definita positiva da parte del Ministero delle Finanze italiano.