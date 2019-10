Corea sud,studenti irrompono in ambasciata Usa: rafforzata vigilanza

La polizia sudcoreana ha detto di aver rafforzato la sicurezza nella residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Seul dopo che un gruppo di studenti anti-americani è riuscita a penetrare nel complesso per protestare contro la richiesta di aumentare i costi per il mantenimento delle truppe Usa nel Paese. Diciannove universitari sono stati fermati, ma non è chiaro se l'arresto sia stato convalidato, mentre è stato triplicato agenti nell'edificio.