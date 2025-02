La Corea del Sud blocca l'IA di DeepSeek: "Dubbi sulla raccolta dati"

Il governo sudcoreano ha "sospeso temporaneamente" il servizio locale dell'app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, per timori legati "alle sue pratiche di raccolta dei dati". Le autorità hanno riferito che il servizio è stato bloccato alle 18 di sabato (le 10 in Italia) e sarà riattivato solo dopo che saranno stati apportati "miglioramenti e rimedi" per la tutela della privacy, in linea con le leggi sudcoreane. Lo stop è maturato dopo che vari ministeri e agenzie governative avevano vietato l'accesso a DeepSeek per i dubbi sulla privacy.