Seul: "La Corea Nord vicina a missile nucleare per colpire gli Usa"

La Corea del Nord è nella "fase finale" di sviluppo di un missile balistico intercontinentale che potrebbe colpire gli Stati Uniti con armi nucleari. Lo ha detto il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, visitando la Borsa di New York, nel resoconto dei media di Seul. "Sia per ottenere influenza nei colloqui con gli Stati Uniti, sia per rafforzare il proprio regime, la Corea del Nord ha continuato a sviluppare missili balistici intercontinentali (Icbm) in grado di trasportare ordigni nucleari fino a raggiungere gli Usa", ha osservato Lee, secondo cui allo stato Pyongyang "non sembra esserci ancora riuscita, ma si dice che sia nella fase finale". Seul e i suoi alleati occidentali non sono riusciti a fermare il programma di armamenti della Corea del Nord, mentre il leader Kim Jong-un ha assicurato che non rinuncerà mai al suo arsenale nucleare.