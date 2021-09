Corea Nord: Usa condannano lancio missili ma rilanciano il dialogo

ansa

Gli Stati Uniti "condannano" il lancio di missili da parte della Corea del Nord, "in violazione di varie risoluzioni del consiglio di sicurezza dell'Onu", ma invitano nuovamente al "dialogo". Secondo Washington, i lanci di Pyongyang rappresentano una minaccia per i Paesi vicini e per "tutti i membri della comunità internazionale". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price.