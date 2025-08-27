Logo Tgcom24
Mondo
L'AVVERTIMENTO DI PYONGYANG

Corea del Nord: "La nostra denuclearizzazione è un'ipotesi già finita"

27 Ago 2025 - 09:21
La Corea del Nord ha definito il presidente sudcoreano Lee Jae-myung un "maniaco dello scontro", a causa del suo discorso tenuto negli Stati Uniti in cui ha sollecitato più sforzi per liberare la penisola dalle armi atomiche. "La denuclearizzazione è un'ipotesi già finita teoricamente, praticamente e fisicamente", ha fatto sapere il regime di Kim Jong-un. La visione di Lee, ha aggiunto Pyongyang, è "poco meno di un sogno ingenuo, come cercare di catturare una nuvola che fluttua nel cielo".

corea del nord
nucleare

