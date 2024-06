I palloncini "lanciati" in Corea del Sud trasportavano mozziconi di sigarette, ritagli di stoffa, carta straccia e vinile, "ma non contenevano sostanze pericolose", hanno confermato i capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud. I militari hanno comunque consigliato alle persone di fare attenzione agli oggetti che cadono e di non toccare oggetti sospettati di provenire dalla Corea del Nord, ma di segnalarli invece agli uffici militari o di polizia. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni dal lancio di spazzatura dei giorni scorsi.