Corea del Nord, testati missili da crociera di nuova generazione

La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato per la prima volta il nuovo missile da crociera strategico Pulhwasal-3-31, di nuova generazione, come parte delle sue attività "regolari e obbligatorie" per sviluppare e aggiornare i sistemi d'arma.

Il lancio, sottolinea l'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna, "non ha pregiudicato la sicurezza dei Paesi vicini" e "non ha nulla a che fare con la sicurezza regionale". L'esercito sudcoreano ha confermato di aver rilevato il lancio di diversi missili da crociera da parte di Pyongyang verso il Mar Giallo.