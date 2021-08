Corea Nord, Kim Yo Jong condanna esercitazioni congiunte Usa-Seul

Afp

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha condannato in una dichiarazione le esercitazioni militari congiunte della Corea del Sud con gli Stati Uniti. Per Kim Yo Jong, che ha descritto la decisione della Corea del Sud come un "comportamento perfido", "si tratta di una prova d'invasione" e ha avvertito che la Corea del Nord lavorera' "per rafforzare le sue capacita' di attacco preventivo".