Corea Nord agli Usa: "Con sanzioni riparte programma sul nucleare"

La Corea del Nord minaccia di far ripartire i programmi sul nucleare, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione". Un commento di Kwon Jong-gun, direttore dell'Istituto per gli Studi americani che fa capo al ministero degli Esteri, mostra tutta l'insofferenza nei confronti dell'amministrazione Trump che "continua a mantenere ferme" le sanzioni.