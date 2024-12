Corea del Sud, presidente Yoon nega di aver commesso reato di insurrezione

Il team legale di difesa per il presidente della Corea del Sud sotto procedura d'impeachment Yoon Suk-yeol ha sostenuto che l'imposizione di breve durata della legge marziale da parte di Yoon non configura il reato di insurrezione e che il presidente esporrà la sua posizione in tribunale, se si terrà un'udienza pubblica nel processo di impeachment. Lo riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. Seok Dong-hyeon, un avvocato del team, ha detto ai giornalisti che Yoon nega le accuse di insurrezione mosse contro di lui per aver dichiarato la legge marziale il 3 dicembre.