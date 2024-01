Corea del Sud, leader dell'opposizione accoltellato in pubblico

Il leader dell'opposizione della Corea del Sud, Lee Jae-myung, è stato accoltellato al collo mentre parlava con i giornalisti nella città portuale di Busan.

L'assalitore è un uomo che è stato arrestato sul posto dalla polizia, ma ancora non sono chiari i motivi del suo gesto. Trasportato in ospedale circa 20 minuti dopo l'attacco, il politico risulta essere cosciente ma con un'emorragia in corso.